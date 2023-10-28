Soal Digital Ekonomi Indonesia, Erick Thohir: Kita Jangan Jadi Market Saja

Menteri BUMN Erick Thohir Jelaskan soal Ekonomi Digital di Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim, Erick Thohir mengungkapkan digital ekonomi akan terus membesar.

Hal ini dia sampaikan dalam acara Asian Creative & Digital Economy Youth Summit (ACE-YS) di TMII Jakarta. Menurutnya adanya ACE-YS maka bisa lebih meningkatkan pertumbuhan perekonomian kreatif digital.

Dia menginginkan Indonesia jangan sampai menjadi market saja namun harus berpartisipasi juga dalam perkembangan teknologi.

“Kita tekankan sekarang ini Indonesia jangan jadi market saja. Harus jadi bagian dari teknologi dan lainnya,” ucapnya, Sabtu (28/10/2023)