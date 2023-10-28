Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Divestasi Vale Indonesia Terhambat, Ini Penjelasan Erick Thohir

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |13:42 WIB
Soal Divestasi Vale Indonesia Terhambat, Ini Penjelasan Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal divestasi Vale (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memberikan alasan divestasi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) ke Holding BUMN Pertambangan MIND ID belum juga rampung hingga saat ini. Diakuinya, dirinya masih mempelejari lebih dahulu mengenai divestasi ini.

"Mengenai vale, ada 2 yang sedang kita lihat yaitu soal divestasi seperti apa kuenya. Karena jangan sampai yang di divestasikan hanya pinggiran saja tetapi yang ditengah tetap dikontrol terus tidak ada efisiensi untuk kita memaninning kedepan," ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Oleh karena itu, Erick tidak ingin pihaknya selalu mengiyakan hal-hal yang sebenarnya tidak untuk dibenarkan.

"Jadi saya harus pelajari dulu," tegasnya.

Erick menambahkan, dirinya pun mengaku terbuka soal akuisi saham INCO tersebut. Seperti diketahui, jika ingin memperpanjang operasinya yang akan berakhir pada Desember 2025 maka Vale harus kembali mendivestasikan sahamnya ke MIND ID.

Halaman:
1 2
