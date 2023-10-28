Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rosan Roeslani Mundur dari Wamen BUMN, Erick Thohir: Saya Tidak ke Mana-Mana

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |12:42 WIB
Rosan Roeslani Mundur dari Wamen BUMN, Erick Thohir: Saya Tidak ke Mana-Mana
Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal mundurnya Rosan Roeslani (Foto: Okezone)
JAKARTA - Rosan Perkasa Roeslani telah resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen) II sejak Rabu, 25 Oktober 2023. Rosan Roeslani mundur untuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya sudah melapor ke Presiden Joko Widodo agar nantinya hanya satu Wamen saja yaitu Kartika Wirjoatmodjo.

"Saya juga sudah lapor pak Presiden juga bahwa nanti kita satu wamennya yaitu Pak Tiko yang selama ini juga beliau kebetulan kemarin lagi tour of duty jadi cukup satu," terangnya, di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Erick pun menambahkan, ke depan dirinya juga tidak akan kemana-mana dan bakal fokus dengan semua kerjaan yang ada.

"Saya juga tidak kemana-mana, (jadi) kita fokus dengan kerjaan-kerjaan yang ada," imbuhnya

Halaman:
1 2
