HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir: Tidak Ada Wamen BUMN Baru

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |15:00 WIB
Erick Thohir: Tidak Ada Wamen BUMN Baru
Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal Wamen BUMN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa tidak ada penambahan wakil menteri BUMN baru.

Penegasan itu disampaikan Erick menyusul pengunduran diri Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wamen BUMN.

"Tidak, tidak ada," kata Erick di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Dia menghormati keputusan pengunduran diri Rosan yang akan fokus bekerja sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

"Saya menghormati keputusan Pak Rosan dan saya sudah berdiskusi internal di Kementerian," kata Erick.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
