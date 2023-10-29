7 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 1,32% ke Level 6.758

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan mengalami pelemahan 1,32% ke level 6.758. Data tersebut merupakan akumulasi perdagangan periode 23 sampai dengan 27 Oktober 2023.

Berdasarkan catatan Bursa Efek Indonesia (BEI), Rata-Rata Nilai Transaksi Harian Bursa (RNTH) melandai sebesar 23,38% menjadi Rp9.05 triliun dari Rp11.81 triliun pada sepekan ini.

Berikut fakta-fakta mengenai IHSG sepekan yang dirangkum Okezone, Minggu (29/10/2023).

1. Pencatatan Dua Obligasi

Pada periode 25 sampai dengan 27 Oktober 2023, BEI juga telah menerima pencatatan dua obligasi dari PT Sarana Multigriya Finansial dan PT Astra Sedaya Finance (ASDF) masing-masing senilai Rp2.76 triliun dan Rp1 triliun.