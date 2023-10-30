Dunia Makin Tak Jelas Ketidakpastian Ekonomi Global Sulit Dihitung, Jokowi: Unpredictable

Presiden Jokowi sebut arah ekonomi global tak menentu. (Foto: Antara)

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang berpengalaman panjang berkarier di lembaga keuangan internasional saja tidak mudah memprediksi arah ekonomi global saat ini.

Sehingga dia meminta seluruh pihak baik di jajaran pusat dan daerah harus waspada.

BACA JUGA:

"Saya sering mengatakan dunia sekarang semakin tidak jelas, ketidakpastian ekonomi global yang sulit dihitung. Bu Menkeu (Sri Mulyani) ini jam terbangnya sudah sampai ke mana-mana, tapi mengalkulasi, menghitung situasi ekonomi global betul-betul tidak gampang dan sering unpredictable," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada penjabat kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta seperti yang dilansir Antara, Senin (30/10/2023).

Jokowi menceritakan kebijakan moneter global saat ini yang sulit diprediksi. Terindikasi, hanya Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang menaikkan suku bunga, namun penyesuaian dari bank sentral paling berpengaruh di dunia itu telah membuat semua negara berkembang kerepotan karena terjadi pembalikan arus modal.

BACA JUGA:

Hal lain yang juga menjadi penyebab ketidakpastian adalah perubahan iklim yang juga berdampak pada produksi pangan. Jokowi mengungkapkan dahulu dampak perubahan iklim kerap diremehkan.

Namun, kini dampak perubahan iklim telah menimbulkan kekeringan yang akhirnya membuat produksi panen berkurang.