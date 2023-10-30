Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dunia Makin Tak Jelas Ketidakpastian Ekonomi Global Sulit Dihitung, Jokowi: Unpredictable

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |19:02 WIB
Dunia Makin Tak Jelas Ketidakpastian Ekonomi Global Sulit Dihitung, Jokowi: <i>Unpredictable</i>
Presiden Jokowi sebut arah ekonomi global tak menentu. (Foto: Antara)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang berpengalaman panjang berkarier di lembaga keuangan internasional saja tidak mudah memprediksi arah ekonomi global saat ini.

Sehingga dia meminta seluruh pihak baik di jajaran pusat dan daerah harus waspada.

 BACA JUGA:

"Saya sering mengatakan dunia sekarang semakin tidak jelas, ketidakpastian ekonomi global yang sulit dihitung. Bu Menkeu (Sri Mulyani) ini jam terbangnya sudah sampai ke mana-mana, tapi mengalkulasi, menghitung situasi ekonomi global betul-betul  tidak gampang dan sering unpredictable," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada penjabat kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta seperti yang dilansir Antara, Senin (30/10/2023).

Jokowi menceritakan kebijakan moneter global saat ini yang sulit diprediksi. Terindikasi, hanya Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang menaikkan suku bunga, namun penyesuaian dari bank sentral paling berpengaruh di dunia itu telah membuat semua negara berkembang kerepotan karena terjadi pembalikan arus modal.

 BACA JUGA:

Hal lain yang juga menjadi penyebab ketidakpastian adalah perubahan iklim yang juga berdampak pada produksi pangan. Jokowi mengungkapkan dahulu dampak perubahan iklim kerap diremehkan. 

Namun, kini dampak perubahan iklim telah menimbulkan kekeringan yang akhirnya membuat produksi panen berkurang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062187/khawatir-96-negara-jadi-pasien-imf-jokowi-akui-susah-cari-kerja-mTPWPJDqPu.jpg
Khawatir 96 Negara Jadi Pasien IMF, Jokowi Akui Susah Cari Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062178/singgung-krisis-ekonomi-presiden-jokowi-96-negara-jadi-pasien-imf-JLIeZRTJqq.jpg
Singgung Krisis Ekonomi, Presiden Jokowi: 96 Negara Jadi Pasien IMF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/320/3039561/krisis-ekonomi-negara-tetangga-ri-kena-jebakan-utang-china-fYVF4pdlP5.jpeg
Krisis Ekonomi, Negara Tetangga RI Kena Jebakan Utang China?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/320/2982827/argentina-krisis-ekonomi-warga-kesulitan-mencari-makan-SViMsFv99H.jpeg
Argentina Krisis Ekonomi! Warga Kesulitan Mencari Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/320/2980232/krisis-ekonomi-sri-lanka-tunda-bayar-utang-pxaoVJlQEm.jpeg
Krisis Ekonomi, Sri Lanka Tunda Bayar Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/320/2926491/mengerikan-perekonomian-gaza-hancur-lebur-di-luar-estimasi-para-ahli-pElDrP8JDu.jpg
Mengerikan, Perekonomian Gaza Hancur Lebur di Luar Estimasi Para Ahli
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement