Khawatir 96 Negara Jadi Pasien IMF, Jokowi Akui Susah Cari Kerja

JAKARTA - Presiden Jokowi mencatat 96 negara menjadi ‘pasien’ International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional. Pasalnya, puluhan negara itu mengalami krisis ekonomi yang cukup panjang.

“Saudara-saudara bisa buka di google kondisi sekarang di Eropa seperti apa, di Amerika seperti apa, kondisi di beberapa negara di Afrika seperti apa, tidak mudah 96 negara masuk menjadi pasiennya IMF,” ujar Jokowi, Kamis (12/9/2024).

Satu per satu negara masuk dalam jurang krisis. Perkaranya, adanya dampak buruk Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, inflasi, pengangguran, hingga minimnya lapangan pekerjaan.

“Satu, satu sudah mulai masuk pada posisi kritis karena dampak dari Covid-19 itu sampai sekarang belum berhenti terhadap growth, terhadap inflasi, terhadap pengangguran, terhadap lapangan kerja,” paparnya.

“Dampaknya sampai sekarang di negara lain masih berdampak dan dirasakan langsung oleh rakyat. Berapa sangat beratnya,” beber Kepala Negara.