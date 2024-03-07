Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Krisis Ekonomi, Sri Lanka Tunda Bayar Utang

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |12:02 WIB
Krisis Ekonomi, Sri Lanka Tunda Bayar Utang
Sri Lanka tunda pembayaran utang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Sri Lanka tunda pembayaran utang hingga 2028 karena krisis ekonomi. Presiden Sri Lanka mengatakan dia sedang mengupayakan moratorium pembayaran pinjaman hingga tahun 2028 sewaktu negara yang dililit utang itu berusaha keluar dari kebangkrutan.

Presiden Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada Parlemen bahwa pemerintah meminta para pemberi pinjaman untuk menerima rencana penundaan pembayaran selama lima tahun dan kemudian membayar utangnya dari awal tahun 2028 hingga 2042.

Sri Lanka menyatakan kebangkrutan pada bulan April 2022 dan menangguhkan pembayaran kembali pinjaman lokal dan luar negeri senilai USD83 miliar di tengah krisis valuta asing yang parah yang menyebabkan kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, bahan bakar dan gas untuk memasak, serta pemadaman listrik selama berjam-jam.

“Tujuan kami adalah mendapatkan keringanan sementara dari gagal bayar utang dari tahun 2023 hingga 2027. Selanjutnya, kami berencana bekerja keras untuk melunasi pinjaman tersebut pada periode 2027 hingga 2042,” kata Wickremesinghe dilansir dari VOA, Kamis (7/3/2024).

Pada tahun 2022, Sri Lanka harus membayar utang luar negerinya sekitar USD6 miliar setiap tahunnya, atau setara dengan 9,5% PDB. Pemerintah bertujuan untuk mengurangi pembayaran utang menjadi 4,5% PDB melalui negosiasi restrukturisasi utang, kata Wickremesinghe.

Meskipun indikator-indikator perekonomian membaik dan kelangkaan terburuk berhasil diatasi, masyarakat Sri Lanka telah kehilangan daya beli karena tingginya pajak dan devaluasi mata uang, sementara pengangguran masih tetap tinggi karena industri-industri yang sempat terpuruk pada puncak krisis belum bangkit kembali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062187/khawatir-96-negara-jadi-pasien-imf-jokowi-akui-susah-cari-kerja-mTPWPJDqPu.jpg
Khawatir 96 Negara Jadi Pasien IMF, Jokowi Akui Susah Cari Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062178/singgung-krisis-ekonomi-presiden-jokowi-96-negara-jadi-pasien-imf-JLIeZRTJqq.jpg
Singgung Krisis Ekonomi, Presiden Jokowi: 96 Negara Jadi Pasien IMF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/320/3039561/krisis-ekonomi-negara-tetangga-ri-kena-jebakan-utang-china-fYVF4pdlP5.jpeg
Krisis Ekonomi, Negara Tetangga RI Kena Jebakan Utang China?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/320/2982827/argentina-krisis-ekonomi-warga-kesulitan-mencari-makan-SViMsFv99H.jpeg
Argentina Krisis Ekonomi! Warga Kesulitan Mencari Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/320/2926491/mengerikan-perekonomian-gaza-hancur-lebur-di-luar-estimasi-para-ahli-pElDrP8JDu.jpg
Mengerikan, Perekonomian Gaza Hancur Lebur di Luar Estimasi Para Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/320/2925908/ekonomi-indonesia-diprediksi-masih-bisa-tumbuh-5-3-pada-2023-mYHR7x2I1x.JPG
Ekonomi Indonesia Diprediksi Masih Bisa Tumbuh 5,3% pada 2023
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement