HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengerikan, Perekonomian Gaza Hancur Lebur di Luar Estimasi Para Ahli

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |13:50 WIB
Mengerikan, Perekonomian Gaza Hancur Lebur di Luar Estimasi Para Ahli
Perekonomian Gaza Hancur Lebur (Foto: Crisis Group)
A
A
A

JAKARTA - Tak henti-hentinya Israel bersikap agresif di wilayah Gaza. Pertempuran demi pertempuran meluluhlantakkan bangunan dan gedung, menjadi puing-puing. Kondisi tersebut sekaligus mencerminkan kondisi ekonomi Gaza.

Perekonomian Gaza yang sudah rapuh dan hancur akibat perang kini hancur. Seperti halnya bangunan-bangunan di Gaza, setelah lebih dari sebulan dibombardir Israel.

Laporan dari Palestine Economic Policy Research Institute menyebutkan, perekonomian di wilayah tersebut secara efektif terhenti tanpa kepastian waktu.

Ringkasan dari laporan tersebut mengungkap bahwa perekonomian Gaza terhenti pada kuartal IV-2023 tanpa batas waktu, ditambah dengan rusaknya infrastruktur ekonomi dan pemukiman yang terus berlanjut selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.

Gaza adalah medan perang antara dua kekuatan, salah satunya adalah sebuah raksasa militer, yang digerakkan oleh perekonomian yang 150 kali lebih besar dibandingkan negara-negara yang sudah 'kehabisan tenaga'.

Perdagangan komoditas dan jasa terhenti dan tidak dapat dimulai secara cepat, meski perang berakhir.

Saat ini warga Gaza Lebih membutuhkan makanan, tempat tinggal, dan perawatan. Sebab, lebih dari dua juta orang terlantar, terluka dan trauma di Jalur Gaza.

"Gaza sudah menderita dari kemunduran yang signifikan sejak tahun 2007. Tingkat kehancuran akibat perang ini sungguh tidak dapat dibayangkan," demikian dikutip dari laporan tersebut.

Sebelum perang, mayoritas warga Gaza memiliki akses terbatas terhadap konsumsi yang terjangkau dan bergizi, kendati berstatuskan rawan pangan.

