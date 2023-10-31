Advertisement
HOME FINANCE

Tembus Lebih dari 260 Ribu Pengunjung, Pesta Rakyat Simpedes Sukses Besar

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |16:52 WIB
Tembus Lebih dari 260 Ribu Pengunjung, Pesta Rakyat Simpedes Sukses Besar
Pesta Rakyat Simpedes tembus lebih dari 260 ribu pengunjung. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – Pesta Rakyat Simpedes 2023 telah sukses digelar di 20 kota se-Indonesia dan 362 titik lainnya. Acara yang bertajuk Pede Raih Peluang ini berhasil menyita perhatian masyarakat. Terbukti, perhelatan ini dihadiri 264.915 pengunjung.

Ajang ini tentu saja menjadi momen untuk memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat dan mendorong UMKM naik kelas melalui beragam rangkaian acara yang dihadirkan berdasarkan enam pilar.

Enam pilar tersebut, di antaranya Pasar, dimana kegiatan ini adalah memberikan wadah bagi UMKM dalam memperluas akses pasar dan memberikan edukasi terkait transaksi melalui QRIS dan BRImo. Sebanyak 4.945 UMKM hadir memeriahkan Pesta Rakyat Simpedes 2023.

Cerita menarik datang dari pelaku UMKM peserta Pasar PRS Denpasar 2023, Cletus Beru yang merasakan kemeriahan Pesta Rakyat Simpedes, karena ramainya pengunjung yang tertarik dan membeli produk UMKM nya.

“Laku banyak karena pengunjung ramai dan kami sebagai pelaku UMKM difasilitasi dengan baik. Terima kasih Pesta Rakyat Simpedes,” tuturnya.

