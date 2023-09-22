Pesta Rakyat Simpedes 2023 Sapa Warga Kota Denpasar, Catat Tanggalnya!

DENPASAR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar Pesta Rakyat Simpedes (PRS) 2023 di Lapangan Niti Mandala Renon pada 23-24 September 2023. Mengusung tema ‘Pede Raih Peluang’, gelaran yang diselenggarakan oleh Tabungan BRI Simpedes ini akan menjadi penutup rangkaian PRS 2023.

Sebelumnya, serangkaian PRS Utama telah diselenggarakan di Bandung, Yogyakarta, Pandaan, Makassar. Hal ini merupakan wujud nyata dari upaya BRI memberdayakan pelaku usaha di segmen Mikro dan Ultra Mikro, seperti UMKM.

Seperti diketahui, Pesta Rakyat Simpedes rutin dilakukan sejak 2008, bahkan pada masa pandemi (2020-2021), PRS tetap diselenggarakan secara daring yang disiarkan melalui media streaming. Rangkaian PRS 2023 yang berlangsung pada Juli hingga September 2023 pun telah sukses dihelat di 20 kota dan 362 titik di seluruh Indonesia.

Kini, PRS BRI 2023 Denpasar akan menghadirkan lebih dari 100 UMKM unggulan di Denpasar. Tak kurang dari 15.000 nasabah BRI Group, masyarakat umum, serta ratusan komunitas penggiat budaya setempat juga akan meramaikan pagelaran seni budaya dan edukasi keuangan ini.

Panggung PRS BRI 2023 Denpasar akan dimeriahkan oleh penampilan artis ternama Tanah Air, seperti Yura Yunita, Dewa 19 feat. Virzha, Kotak Band, dan Kahitna. Pengunjung juga akan dihibur oleh penampilan spesial dari Naluri Manca feat. Balai Ganjur dan Bagus Wirata.

Tak ketinggalan, akan ada kemeriahan selebrasi sebagai rangkaian penutup Pesta Rakyat Simpedes 2023. Acara ini akan ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube BANK BRI dan juga melalui siaran televisi iNews TV.