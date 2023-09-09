Pesta Rakyat Simpedes BRI 2023 Hadir di Makassar, Datang dan Saksikan Sederet Kemeriahannya!

JAKARTA – Pesta Rakyat Simpedes (PRS) akan kembali hadir menyapa para nasabah setia BRI dan masyarakat Indonesia. Kali ini, giliran Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang akan merasakan kemeriahan pesta seni dan budaya hingga edukasi keuangan dalam bentuk yang berbeda.

Sederet bintang kenamaan Tanah Air pun turut hadir, di antaranya seperti Ayu Ting Ting, Judika, Armada, Fiersa Besari serta Choky Sitohang dan Novita Angie yang akan memandu jalannya kemeriahan PRS di Makassar kali ini. Mengusung tema “Pede Raih Peluang”, PRS akan digelar di Parking Lot Phinishi Point, Makassar pada 9-10 September 2023.

Pesta Rakyat Simpedes merupakan gelaran rutin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang menjadi wujud dari upaya mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat bertumbuh mengembangkan usahanya.

Sebab, BRI sendiri merupakan bank yang fokus terhadap sektor UMKM dan tak henti-hentinya melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha di segmen Mikro dan Ultra Mikro.

Seperti diketahui, PRS telah dilaksanakan sejak 2008 sebagai sarana edukasi dan hiburan, sehingga masyarakat pede untuk menjadi entrepreneur. Bahkan pada masa pandemi (2020-2021), PRS tetap diselenggarakan secara daring melalui media streaming.

Tahun ini, rangkaian acara PRS akan berlangsung pada Juli hingga September 2023 di 20 kota dan 362 titik di seluruh Indonesia.

Gelaran ini selalu dilengkapi dengan hadirnya pelayanan terbaik dari BRI kepada seluruh nasabah Tabungan BRI Simpedes. Tak hanya itu, PRS juga menjadi ajang bagi BRI untuk mendorong akuisisi pedagang melalui pembayaran digital QRIS BRI, dalam rangka mempermudah UMKM untuk bertransaksi.

Selain menampilkan beragam hiburan, PRS tentunya juga dimeriahkan dengan berbagai program pemberdayaan UMKM, literasi digital, hingga pelayanan perbankan bagi nasabah. Kehadiran gelaran rutin ini juga merupakan bentuk dukungan BUMN kepada banyaknya UMKM di Indonesia.