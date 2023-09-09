Pesta Rakyat Simpedes BRI 2023 Sapa Warga Makassar, Catat Tanggalnya!

JAKARTA - Pesta Rakyat Simpedes (PRS) persembahan spesial dari Bank BRI untuk para nasabahnya hadir kembali. Kali ini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi tujuan kemeriahan pesta seni, budaya dan edukasi yang selalu meriah dipadati oleh masyarakat, pelaku UMKM serta nasabah Bank BRI.

Gelaran Pesta Rakyat Simpedes kali ini mengusung tema ‘Pede Raih Peluang’ yang berlokasi di Parking Lot Phinishi Point, Makassar pada 9-10 September 2023. Adapun sederet bintang tamu yang turut memeriahkan acara ini, antara lain Ayu Ting Ting, Judika, Armada, Fiersa Besari serta Choky Sitohang dan Novita Angie yang akan memandu jalannya acara.

Pesta Rakyat Simpedes merupakan acara rutin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang menjadi wujud dari upaya mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat bertumbuh mengembangkan usahanya.

Selain itu, acara ini juga turut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan keuangan yang sehat dan juga memperkenalkan mereka pada layanan perbankan yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Diketahui, PRS telah dilaksanakan sejak 2008 sebagai sarana edukasi dan hiburan, sehingga masyarakat pede untuk menjadi entrepreneur. Bahkan pada masa pandemi (2020-2021), PRS tetap diselenggarakan secara daring melalui media streaming.

Tahun ini, rangkaian acara PRS akan berlangsung pada Juli hingga September 2023 di 20 kota dan 362 titik di seluruh Indonesia.

Acara ini selalu dilengkapi dengan hadirnya pelayanan terbaik dari BRI kepada seluruh nasabah Tabungan BRI Simpedes. Tak hanya itu, PRS juga menjadi ajang bagi BRI untuk mendorong akuisisi pedagang melalui pembayaran digital QRIS BRI, dalam rangka mempermudah UMKM untuk bertransaksi.

Tak hanya menampilkan beragam hiburan untuk masyarakat, PRS tentunya juga dimeriahkan dengan berbagai program pemberdayaan UMKM, literasi digital, hingga pelayanan perbankan bagi nasabah. Kehadiran gelaran rutin ini juga merupakan bentuk dukungan BUMN kepada banyaknya UMKM di Indonesia.