HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembangunan Stasiun Rangkasbitung dan Stasiun Maja Selesai 2024, Headway Kereta Jadi 6 Menit

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:30 WIB
Pembangunan Stasiun Rangkasbitung dan Stasiun Maja Selesai 2024, <i>Headway</i> Kereta Jadi 6 Menit
Pembangunan Stasiun Rangkasbitung dan Stasiun Maja. (Foto: Okezone.com/KRL)
A
A
A

JAKARTA – Pembangunan Stasiun Rangkasbitung dan Stasiun Maja, Banten ditargetkan selesai pada 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan kedua stasiun ini dilakukan sebagai upaya peningkatan layanan transportasi massal kereta api di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

Menurutnya, kereta api adalah satu konsep transportasi massal perkotaan yang menjadi suatu keharusan dan harus terus dikawal pembangunannya.

"Dalam sehari, sekitar 40.000 sampai 50.000 penumpang dari Banten dan sekitarnya menuju Jakarta. Artinya sekitar 15% penduduk di sekitar sini menggunakan kereta api untuk beraktivitas,” ujar Menhub dalam keterangan tertulis usai melakukan kunjungan pada Senin(30/10/2023).

Menurut Menhub, dengan dilakukannya peningkatan Stasiun Rangkasbitung, akan semakin meningkatkan daya tampung stasiun, sehingga akan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa kereta api yang jumlahnya semakin meningkat.

“Pembangunannya sudah dimulai dan kita harapkan dapat diselesaikan pada tahun 2024 mendatang. Ini adalah upaya kami bagaimana konektivitas antara Banten, Jakarta, dan sekitarnya semakin baik. Nantinya waktu tunggu kedatangan kereta (headway) juga akan semakin singkat, yang tadinya 15 menit menjadi 6 menit atau 2,5 kali lebih cepat,” ucapnya.

Lebih lanjut Menhub mengapresiasi pihak-pihak terkait yang turut mendukung upaya meningkatkan layanan transportasi massal khususnya kereta api, baik itu pemerintah daerah maupun pihak swasta para pengembang kawasan.

“Usaha dari Pemda dan swasta begitu kompak. Ini penting, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan baik,” katanya.

Pembangunan perluasan stasiun Rangkasbitung Tahap I telah dimulai sejak tahun 2022 dan saat ini tengah dilakukan pembangunan Tahap 2 yang ditargetkan selesai pada Agustus 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
