HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Presiden JICA, Sri Mulyani Bahas Kerja Sama Pembangunan

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:09 WIB
Bertemu Presiden JICA, Sri Mulyani Bahas Kerja Sama Pembangunan
Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Presiden JICA. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia melakukan beragam inisiatif kemanusiaan serta terus menyerukan perdamaian dunia.

Salah satunya adalah melalui Indonesian Aid sebuah Special Mission Vehicle di bawah Kemenkeu.

 BACA JUGA:

"Seusai menghadiri rapat dengan Presiden @jokowi terkait langkah-langkah yang Indonesia dapat lakukan terhadap perkembangan situasi di Gaza, saya bertemu dengan JICA. Sebuah lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati, dikutip di Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Pada pertemuan ini mereka membahas berbagai potensi kerja sama yang dapat Indonesian Aid dan JICA lakukan.

Salah satunya terkait pilar Indonesia Emas 2045, yaitu pemerataan pembangunan.

 BACA JUGA:

"Saya juga menyaksikan penandatanganan MoU antara Indonesian Aid dengan JICA terkait dimensi-dimensi kerja sama yang baru antar kedua belah pihak," pungkasnya.

Presiden JICA, Tanaka Akihiko menyampaikan ketertarikannya terhadap pesatnya pembangunan di Indonesia.

Salah satunya, beliau memuji pengelolaan MRT yang sudah kelas dunia dari sisi ketepatan waktu serta perawatan asetnya.

"Bahkan menurutnya, kita mencapai titik ini jauh lebih cepat dari Tokyo Metro..! Saya juga sampaikan, pemerintah Indonesia juga sedang fokus membangun infrastruktur (baik jalan, bandar udara, hingga pelabuhan) di seluruh daerah Indonesia, mulai Aceh hingga Papua," ungkap Sri.

Halaman:
1 2
