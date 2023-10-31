Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Cek Berapa Biaya Pembangunan Shanghai Tower

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |22:01 WIB
Cek Berapa Biaya Pembangunan Shanghai Tower
Cek berapa biaya pembangunan Shanghai Tower (Foto: Du.Glenser)
A
A
A

JAKARTA – Cek berapa biaya pembangunan Shanghai Tower, simak ya. Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) menetapkan Shanghai Tower sebagai gedung tertinggi kedua di dunia. Sebagai gedung tertinggi kedua di dunia Shanghai Tower memiliki ketinggian 632 meter dan selesai dibangun pada 2015.

Shanghai Tower merupakan menara ketiga setelah Lujiazui Finance dan Trade Zone Shanghai yang dianggap mampu mewujudkan prototipe baru untuk gedung-gedung tinggi. Berada di dekat Jin Mao Tower dan Shanghai World Financial Center, menara baru ini merupakan yang tertinggi dengan fasad melengkung berbentuk spiral yang melambangkan kebangkitan China modern yang dinamis.

Lalu berapa biaya pembangunan Shanghai Tower yang telah digunakan?

Dilansir dari beberapa sumber informasi pada, Senin (30/10/2023) bahwa ternyata proses konstruksinya memakan waktu tujuh tahun dengan biaya sekitar USD2,4 miliar atau setara dengan Rp38,3 triliun (kurs Rp15.853).

dikutip dari Property Report bangunan ini ternyata dirancang oleh Gensler Architects dan arsitek China Jun Xia. Di bawah pengembang Shanghai Tower Construction & Development, Shanghai Tower memiliki 128 lantai dan 106 elevator dengan kecepatan 18 meter per detik.

Melalui pembangunan Shanghai Tower, Gensler berambisi untuk membuat jalan vertikal. Dalam hal transportasi, misalnya, menara ini memiliki perjalanan lift tertinggi dan tercepat dengan catatan 40 meter per jam sampai ujung ketinggian penuh menara. Artinya, ketinggian 580 meter dapat dicapai dalam 32 detik. Lift ini berjalan sekitar empat kali lebih cepat dari lalu lintas jam sibuk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181919/menara_saidah-M3CF_large.png
Menara Saidah Viral Lagi! Tirai Jendela Naik Turun Sendiri Padahal Kosong sejak 2007
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/470/3065292/4-fakta-gedung-miring-di-jakarta-dari-menara-saidah-hingga-aset-bumn-tT1M9WESBs.jpg
4 Fakta Gedung Miring di Jakarta, dari Menara Saidah hingga Aset BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/470/3065110/kisah-mistis-menara-saidah-sudah-terbengkalai-selama-12-tahun-IrtX815am5.jpg
Kisah Mistis Menara Saidah, Sudah Terbengkalai Selama 12 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/470/3064842/kisah-menara-saidah-gedung-pencakar-langit-jakarta-ditutup-miring-hingga-menyala-merah-HZqdOKFo3U.jpg
Kisah Menara Saidah Gedung Pencakar Langit Jakarta: Ditutup, Miring hingga Menyala Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/470/2979085/dikenal-karena-cerita-horor-ini-kisah-menara-saidah-oXR7mpbuxR.jpg
Dikenal Karena Cerita Horor, Ini Kisah Menara Saidah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/470/2930858/waskita-wskt-bangun-gedung-kedubes-india-senilai-rp334-miliar-tertinggi-di-jakarta-4lasTn1uLG.jpg
Waskita (WSKT) Bangun Gedung Kedubes India Senilai Rp334 Miliar, Tertinggi di Jakarta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement