Cek Berapa Biaya Pembangunan Shanghai Tower

JAKARTA – Cek berapa biaya pembangunan Shanghai Tower, simak ya. Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) menetapkan Shanghai Tower sebagai gedung tertinggi kedua di dunia. Sebagai gedung tertinggi kedua di dunia Shanghai Tower memiliki ketinggian 632 meter dan selesai dibangun pada 2015.

Shanghai Tower merupakan menara ketiga setelah Lujiazui Finance dan Trade Zone Shanghai yang dianggap mampu mewujudkan prototipe baru untuk gedung-gedung tinggi. Berada di dekat Jin Mao Tower dan Shanghai World Financial Center, menara baru ini merupakan yang tertinggi dengan fasad melengkung berbentuk spiral yang melambangkan kebangkitan China modern yang dinamis.

Lalu berapa biaya pembangunan Shanghai Tower yang telah digunakan?

Dilansir dari beberapa sumber informasi pada, Senin (30/10/2023) bahwa ternyata proses konstruksinya memakan waktu tujuh tahun dengan biaya sekitar USD2,4 miliar atau setara dengan Rp38,3 triliun (kurs Rp15.853).

dikutip dari Property Report bangunan ini ternyata dirancang oleh Gensler Architects dan arsitek China Jun Xia. Di bawah pengembang Shanghai Tower Construction & Development, Shanghai Tower memiliki 128 lantai dan 106 elevator dengan kecepatan 18 meter per detik.

Melalui pembangunan Shanghai Tower, Gensler berambisi untuk membuat jalan vertikal. Dalam hal transportasi, misalnya, menara ini memiliki perjalanan lift tertinggi dan tercepat dengan catatan 40 meter per jam sampai ujung ketinggian penuh menara. Artinya, ketinggian 580 meter dapat dicapai dalam 32 detik. Lift ini berjalan sekitar empat kali lebih cepat dari lalu lintas jam sibuk.