Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Produk Israel di Indonesia yang Masih Ada Hingga Saat Ini

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |04:50 WIB
5 Produk Israel di Indonesia yang Masih Ada Hingga Saat Ini
Ilustrasi untuk produk Israel di Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Setidaknya ada 5 produk Israel di Indonesia yang masih ada hingga saat ini. Memanasnya konflik antara Israel dan Palestina kini mengundang reaksi banyak pihak.

BACA JUGA:

Segini Biaya Hidup di Israel Pada Tahun 2023 

Salah satunya adalah gerakan boikot terhadap produk-produk Israel oleh orang-orang yang pro Palestina. Di Indonesia sendiri, gerakan tersebut sudah marak dilakukan oleh masyarakat.

Meski demikian, setidaknya ada 5 produk Israel di Indonesia yang masih ada hingga saat ini. Berikut informasinya dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023).

5. Tiny Love

Produk asal Israel pertama yang masih ada di Indonesia adalah Tiny Love. Brand yang berkantor pusat di Tel Aviv-Jaffa, Israel ini menjual berbagai macam perlengkapan untuk bayi dengan target market kalangan menengah ke atas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670//maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183489//pemukim_israel_bakar_masjid_dan_alquran_di_tepi_barat-2Dvc_large.jpg
Dunia Kecam Pemukim Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183244//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-TcWl_large.jpg
Trump Surati Presiden Israel, Desak Pengampunan Penuh untuk PM Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183219//ketua_dpr_puan_maharani-VPzK_large.jpg
Hadiri Forum Parlemen Negara Middle Power, Ketua DPR Bicara soal Peacebuilding di Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183199//citra_satelit_menunjukkan_israel_menghancurkan_ribuan_bangunan_di_gaza_sejak_gencatan_senjata-5ZCl_large.jpg
Israel Hancurkan Lebih dari 1.500 Bangunan di Gaza Sejak Gencatan Senjata Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088//macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement