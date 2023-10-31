JAKARTA- Setidaknya ada 5 produk Israel di Indonesia yang masih ada hingga saat ini. Memanasnya konflik antara Israel dan Palestina kini mengundang reaksi banyak pihak.
Salah satunya adalah gerakan boikot terhadap produk-produk Israel oleh orang-orang yang pro Palestina. Di Indonesia sendiri, gerakan tersebut sudah marak dilakukan oleh masyarakat.
Meski demikian, setidaknya ada 5 produk Israel di Indonesia yang masih ada hingga saat ini. Berikut informasinya dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023).
5. Tiny Love
Produk asal Israel pertama yang masih ada di Indonesia adalah Tiny Love. Brand yang berkantor pusat di Tel Aviv-Jaffa, Israel ini menjual berbagai macam perlengkapan untuk bayi dengan target market kalangan menengah ke atas.