HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Bersih PT MNC Land Tbk Meroket 376,3% di Kuartal III-2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:21 WIB
Laba Bersih PT MNC Land Tbk Meroket 376,3% di Kuartal III-2023
KEK MNC Lido City (Foto: MNC Land)
A
A
A

JAKARTA – Laba bersih PT MNC Land Tbk (KPIG) meroket 376,3% menjadi Rp308,7 miliar pada akhir September 2023. Laba KPIG meroket dibandingkan laba tahun lalu yang sebesar Rp64,8 miliar. Perseroan berhasil mencatatkan margin keuntungan yang sehat sebesar 29,5%.

Melansir laporan keuangan perseroan, Rabu (1/11/2023), KPIG terus melanjutkan kinerja positif dengan mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp1.046,6 miliar atau melambung 39,8% year-on-year (yoy) dari Rp748,9 miliar pada periode tahun lalu.

Kontribusi utama pendapatan Perseroan diperoleh dari segmen hotel dan resor sebesar 55,8% dari total pendapatan, disusul oleh manajemen properti dan jasa lainnya dengan 30,5%, sewa ruang perkantoran 13,1%, serta apartemen dan properti lainnya sebesar 0,6%. Segmen hotel dan resor menghasilkan kenaikan tertinggi sebesar 100,2% yoy, dari Rp291,9 miliar pada 9M-2022 menjadi Rp584,5 miliar pada 9M-2023.

Perseroan mencatatkan pertumbuhan EBITDA yang melonjak 63,6% yoy dari Rp126,5 miliar pada 9M-2022 menjadi Rp206,9 miliar pada 9M-2023. Semua hal di atas meningkatkan laba bersih Perseroan menjadi Rp308,7 miliar pada akhir September 2023 atau melesat 376,3% yoy dari Rp64,8 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Perseroan berhasil mencatatkan margin keuntungan yang sehat sebesar 29,5%.

Pada akhir Juni 2023, Park Hyatt Jakarta menghadirkan Royal Glasshouse, fasilitas MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) mewah dengan luas area 1.650 m2, mampu menampung 1.400 orang yang dikelilingi taman yang cantik dengan desain modern nan megah. Park Hyatt Jakarta juga menjadi salah satu hotel yang ditunjuk untuk menjamu para delegasi dalamgelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada awal bulan September 2023.

