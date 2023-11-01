Advertisement
HOT ISSUE

Commuter Line KRL Semakin Cepat, Bogor-Jakarta Kota Hanya 85 Menit!

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |05:06 WIB
Commuter Line KRL Semakin Cepat, Bogor-Jakarta Kota Hanya 85 Menit!
Waktu tempuh KRL Commuterline semakin cepat (Foto: Okezone)
JAKARTA - KAI Commuter bekerjasama dengan KAI Daerah Operasi 1 Jakarta telah merilis Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2023 yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 2023.

Dalam penyesuaian ini, mereka memfokuskan pada peningkatan kecepatan perjalanan, pengurangan waktu tempuh, dan penyesuaian jadwal perjalanan Commuter Line Bogor.

Selaras dengan perkembangan infrastruktur yang semakin andal di jalur Bogor-Manggarai, kecepatan perjalanan maksimal di lintas tersebut ditingkatkan dari 70 km/jam menjadi 80 km/jam.

Hasilnya, waktu perjalanan dari Bogor ke Manggarai/Jakarta Kota dapat dipersingkat sekitar 7-8 menit, yang awalnya 92 menit menjadi hanya 85 menit. Sedangkan waktu tempuh perjalanan dari Bogor ke Manggarai berkurang dari 70 menit menjadi 62 menit.

Namun, KAI Commuter mengingatkan calon penumpang untuk memeriksa kembali jadwal perjalanan mereka. Perubahan ini juga berdampak pada jadwal keberangkatan Commuter Line Bogor di seluruh stasiun di lintas Bogor-Jakarta Kota. Perubahan jadwal keberangkatan akan mulai berlaku dengan selisih waktu 1-5 menit, dikutip dari keterangan KAI, Selasa (31/10/2023).

Tidak hanya itu, dalam upaya meningkatkan pelayanan, KAI Commuter akan menambahkan dua perjalanan awal dari Stasiun Bogor pada pagi hari, yaitu pukul 05.25 WIB dan 05.50 WIB.

