Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Penyebab Masyarakat Bisa Masuk Daftar Hitam OJK

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |06:34 WIB
Ini Penyebab Masyarakat Bisa Masuk Daftar Hitam OJK
Penyebab masuk daftar hitam OJK. (Foto: OJK)
A
A
A

JAKARTA - Ini penyebab seseorang bisa masuk daftar hitam di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kualitas pinjaman individu atau Perusahaan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

 BACA JUGA:

Hal tersebut membuat bank harus mempertimbangkan untuk meminjamkan dana atau pengajuan KPR kepada individu yang memiliki masalah kredit.

SLIK akan memperluas cakupan iDeb melingkupi Lembaga keuangan bank dan Lembaga pembiayaan (finance) dan juga ke lembaga keuangan non bank yaitu mempunyai akses data debitur serta kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID).

 BACA JUGA:

Dengan peralihan tugas tertulis tersebut yang tercatat di dalam UU No.21 tahun 2011 yang menetapkan peralihan layanan SID dari BI ke OJK.

Sebagai tambahan informasi, SLIK OJK atau BI checking adalah catatan informasi terkait Riwayat debitur bank dan Lembaga keuangan lainnya, dalam hal ini terutama informasi mengenai lancer atau tidaknya pembayaran kredit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182838/pinjol-9lgk_large.jpg
OJK Catat 8 Pinjol Belum Penuhi Modal Rp12,5 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182680/ojk-5io4_large.jpg
OJK Imbau Masyarakat Tak Menghindar saat Sulit Bayar Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182667/debt_collector-uzMp_large.jpg
OJK: Pengusaha Keuangan Wajib Awasi Debt Collector saat Nagih Utang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181141/bos_ojk-luo1_large.PNG
Kinerja Pasar Modal Moncer, Bos OJK: IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement