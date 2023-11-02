Jika Telat Bayar di Akulaku, Apakah Bisa Pinjam Kembali?

JAKARTA – Jika telat bayar di Akulaku, apakah bisa pinjam kembali? Akulaku merupakan salah satu layanan pinjaman online yang dibutuhkan Masyarakat karena proses peminjamannya cepat.

Jika ingin meminjam uang di Akulaku maka harus memperhatikan dan mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pihak Akulaku.

Jika terlambat untuk membayar pinjaman kemungkinan besar anda akan diteror terus-menerus oleh para penagih baik di rumah maupun di kantor anda. Oleh sebab itu, penting sekali membayar tagihan tepat waktu dan selalu mengingat dampak yang terjadi jika Akulaku tidak dibayar.

Layanan ini akan bersikap tegas apabila ada nasabahnya yang tidak membayar tagihan tepat waktu. Bahkan, Akulaku akan menggunakan jasa Debt Collector (DC) untuk mendatangi rumah nasabahnya.

Namun jika telat bayar di Akulaku, apakah masih bisa pinjam kembali?