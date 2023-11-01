Kapan DC Akulaku Datang ke Rumah?

JAKARTA - Kapan DC Akulaku datang ke rumah? Hal tersebut akan diulas secara lengkap dalam artikel ini.

Akulaku merupakan layanan pinjaman yang biasa digunakan oleh beberapa masyarakat ketika membutuhkan uang. Pasalnya, layanan ini cukup mudah persyaratannya dan cepat dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya.

Namun dibalik kemudahan tersebut, penting sekali bagi anda yang meminjam uang di Akulaku untuk memperhatikan aturan yang ada. Salah satunya yakni membayar dengan tepat waktu sesuai kesepakatan awal dengan Akulaku.

Layanan ini akan bersikap tegas apabila ada nasabahnya yang tidak membayar tagihan tepat waktu. Bahkan, Akulaku akan menggunakan jasa Debt Collector (DC) untuk mendatangi rumah nasabahnya.

Lantas kapan DC Akulaku datang ke rumah?

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (1/11/2023) Para DC Akulaku akan datang ke rumah nasabahnya setelah 4 bulan tidak membayar tagihannya.