Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan DC Akulaku Datang ke Rumah?

Rio Adryawan , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |21:16 WIB
Kapan DC Akulaku Datang ke Rumah?
Kapan DC Akulaku Datang ke Rumah (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kapan DC Akulaku datang ke rumah? Hal tersebut akan diulas secara lengkap dalam artikel ini.

Akulaku merupakan layanan pinjaman yang biasa digunakan oleh beberapa masyarakat ketika membutuhkan uang. Pasalnya, layanan ini cukup mudah persyaratannya dan cepat dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya.

Namun dibalik kemudahan tersebut, penting sekali bagi anda yang meminjam uang di Akulaku untuk memperhatikan aturan yang ada. Salah satunya yakni membayar dengan tepat waktu sesuai kesepakatan awal dengan Akulaku.

Layanan ini akan bersikap tegas apabila ada nasabahnya yang tidak membayar tagihan tepat waktu. Bahkan, Akulaku akan menggunakan jasa Debt Collector (DC) untuk mendatangi rumah nasabahnya.

Lantas kapan DC Akulaku datang ke rumah?

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (1/11/2023) Para DC Akulaku akan datang ke rumah nasabahnya setelah 4 bulan tidak membayar tagihannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement