Menperin Bakal Kumpulkan Produsen Motor Listrik, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pihaknya akan mengumpul produsen motor listrik untuk membahas penyeragaman penggunaan jenis baterai swap. Mengingat saat ini penggunaan jenis bateri motor listrik masih berbeda antar produsen.

"Kalau motor kan swap, kalau swap standarnya berbeda-beda kan tidak mudah, jadi nanti yang kita inginkan itu standarisasi baterai motor listrik itu prosesnya itu bottom up," ujar Menperin saat ditemui di Kantornya, Kamis (2/11/2023).

Menurutnya penyeragaman baterai kendaraan listrik ini menjadi isu yang cukup menjadi perhatian dari pemerintah untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Targetnya seluruh produsen motor listrik dari ujung barat sampai timur Indonesia mempunyai baterai swap yang seragam, sehingga memudahkan pengguna jika mau menukar baterainya dimanapun berada.

"Jadi asosiasi perusahaan-perusahaan itu harus duduk, kepentingan kita adalah nanti pada suatu hari dan tidak dalam waktu yang panjang itu ada standar, jadi orang beli motor listrik di Aceh atau beli di Jogja dia bisa menggunakan motor listrik ke suatu tempat swap tidak perlu khawatir melakukan swap dimanapun karena baterainya sama," kata Menperin.

Saat ini, Agus mengaku pihaknya tengah menyusun standar tersendiri untuk penggunaan baterai swap yang nantinya akan digunakan bagi produsen motor listrik di Indonesia. Sehingga yang paling utama adalah membentuk kesepakatan antar produsen motor listrik menggunakan jenis baterai yang sama.