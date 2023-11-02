Bangun Kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN, Jokowi: Lengkapi Fasilitas Pelayanan Masyarakat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai pembangunan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, dengan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

Presiden menyebut bahwa keberadaan kantor tersebut akan menambah lengkap fasilitas pelayanan bagi masyarakat di IKN.

"Keberadaan Kantor BPJS Ketenagakerjaan ini akan menambah lengkap fasilitas pelayanan masyarakat di IKN, menambah keyakinan masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi tinggal di IKN karena sudah ada perlindungan jaminan sosialnya dari BPJS," kata Presiden, Kamis (2/11/2023).

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting untuk melindungi para pekerja dari berbagai risiko, baik risiko sosial maupun risiko ekonomi.

"Apalagi, saat ini di IKN sedang berlangsung banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara serentak di berbagai proyek yang melibatkan banyak tenaga kerja," jelasnya.