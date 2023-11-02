Gedung Perkantoran BI Mulai Dibangun di IKN, Erick Thohir: Kota Kelas Dunia

Menteri BUMN Erick Thohir Bicara soal Gedung BI Dibangun di IKN (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA - Pembangunan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (BI) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dibangun. Lokasi Kompleks Perkantoran Bank Indonesia berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyatakan pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di IKN, termasuk Kompleks Perkantoran BI, merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota bertaraf dunia.

BACA JUGA: Daftar Proyek di IKN Milik Orang Terkaya RI

"Hari kedua di IKN, saya mendampingi bapak presiden Joko Widodo dalam acara groundbreaking Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (Koperbi) di IKN," ujar Erick melalui akun Instagramnya, Kamis (2/11/2023).

"Pembangunan ini menunjukan keseriusan pemerintah membangun IKN menjadi Ibu Kota kelas dunia," lanjut dia.

BACA JUGA: Jokowi Groundbreaking PLTS 50 Mw di IKN

Di IKN Nusantara, Kepala Negara juga telah melaksanakan groundbreaking dan dimulai pembangunan sejumlah infrastruktur lain. Mulai dari Istana Presiden, kantor kementerian, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, hingga hunian.