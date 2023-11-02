Presiden Jokowi Minta Tol IKN Ditanami Pohon Endemik Kalimantan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditanami pohon-pohon endemik Kalimantan. Kepala Negara juga menargetkan pembangunan jalan Tol IKN sudah dapat dilalui kendaraan pada Juli 2024.

Presiden Jokowi menjelaskan Jalan Tol IKN yang terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN, sehingga akan mempercepat mobilitas barang dan orang menuju IKN.

"Progresnya sudah hampir 55% dan diharapkan nanti di bulan Juli 2024 sudah bisa dipakai. Kanan kiri jalan memang dibuat sehijau mungkin dengan ditanami pohon-pohon endemik Kalimantan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/11/2023).

Jika sebelumnya menuju IKN lewat Tol Balikpapan-Samarinda, kemudian menuju Sepaku dan masuk ke Nusantara butuh waktu kira-kira 2 jam 15 menit, maka dengan dibangun tol IKN ini langsung dari Balikpapan menuju ke Nusantara diperkirakan hanya butuh 45 menit dengan jarak 57 km.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis H. Sumadilaga mengatakan pembangunan Jalan Tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 34,22%, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan proges 42,67%, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 61%.

"Saat ini pelaksanaan konstruksi terus berjalan. Nanti juga akan dilanjutkan dengan paket pekerjaan overpass, beautifikasi, termasuk kelengkapan jalan tol," tambah Danis Sumadilaga.