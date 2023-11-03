Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berapa Gaji CEO Starbucks? Perusahaan Kopi yang Disebut-Sebut Dukung Israel

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |20:52 WIB
Berapa Gaji CEO Starbucks? Perusahaan Kopi yang Disebut-Sebut Dukung Israel
Ilustrasi untuk jumlah gaji CEO Starbucks (Foto: CNN)
A
A
A

JAKARTA- Pasti banyak yang penasaran berapa gaji CEO Starbucks? Perusahaan kopi yang mendukung Israel dan kini ramai dibahas publik di seluruh dunia.

Diketahui perusahaan Starbucks mengangkat Laxman Narasimhan sebagai CEO baru sejak 1 September 2022. Dia menggantikan pendiri perusahaan dan mantan CEO Starbucks sebelumnya, Howard Schultz.

BACA JUGA:

Mengapa Harga Kopi Starbucks Mahal? Ternyata Ini Alasannya 

Laxman Narasimhan memiliki pengalaman puluhan tahun dalam memimpin dan membangun industri konsumerisme global. Dia punya keahlian operasional dan transformasional yang mumpuni.

Hal ini berkat memiliki pengalaman di perusahaan besar seperti PepsiCo dan Reckitt. Dia pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer di Reckitt, sebuah perusahaan multinasional Reckitt Benckiser Group, yang membuat brand termasuk Lysol dan Durex.

Dilansir dari laman Business Insider, Jumat (3/11/2023), pihak Starbucks menawarkan bahwa Laxman mendapatkan gaji pokok dan bonus tunai. Selain itu dia juga berhak mendapatkan penghargaan ekuitas tahunan dengan target nilai USD 13,6 juta.

Narasimhan, yang baru mengenal industri kopi, bergabung di tengah gerakan serikat pekerja besar-besaran di Starbucks.

Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa mulai, Narasimhan akan mulai dengan gaji pokok USD1,3 juta per tahun.

Dia juga akan mendapat peluang insentif tunai tahunan dengan target 200% dari gaji pokoknya atau USD2,6 juta, dan pembayaran maksimum 400% dari gaji pokoknya, atau USD5,2 juta.

Selain itu, saat memulai pekerjaannya, Narasimhan juga akan menerima bonus penandatanganan tunai sebesar USD1,6 juta serta hibah ekuitas pengganti dengan nilai target USD 9,25 juta, yang terdiri dari unit saham terbatas berbasis kinerja dan berbasis waktu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177732//purbaya-29RE_large.jpg
Ketika Purbaya Geram Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks: Saya Pecat, Gue Persulit Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177404//purbaya-915k_large.jpg
Purbaya Terima 15.933 Aduan soal Kelakuan Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Ada yang Nongkrong di Starbucks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117092//starbucks-cmYo_large.jpg
Starbucks PHK 1.100 Karyawan Imbas Penjualan Menurun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement