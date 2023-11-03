Penampakan Interior dan Rumah PNS di IKN

JAKARTA - Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga TNI/Polri ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan mulai tahun depan. Rumah bagi abdi negara kini sedang dibangun.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan hunian rumah susun bagi para ASN, TNI/Polri yang akan pindah pada tahap awal ini. Setidaknya ada 47 tower yang dibangun melalui anggaran negara untuk mengakomodir pemindah ASN ke IKN.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan rusun ASN/TNI Polri yang dibangun bukan hanya sekedar bangunan fisik saja, namun sudah fully furnish. Sehingga ASN yang pindah dipastikan cukup membawa koper baju saja.

BACA JUGA: PUPR Bakal Selektif Cari Mandor Asing Bangun IKN

Melalui acara Konstruksi Indonesia 2023, Kementerian PUPR menghadirkan gambaran umum bentuk dan desain interior rumah ASN di IKN. Mulai dari bentuk, ukuran, dan fasilitas yang akan disediakan tergambar dalam acara pameran konstruksi tersebut.

"Kamj mengambil kesempatan untuk menggambarkan Pembangunan rusun ASN di IKN melalui acara Konstruksi Indonesia 2033 ini. Konsep ini belum final, mungkin luas dan ruang sudah final, tapi interior dan fasilitas mungkin bisa lebih bagus lagi," ujar Iwan dalam acara Konstruksi Indonesia di JIExpo Kemayoran, Jumat (3/11/2023).

Pantauan MNC Portal, satu unit rusun ASN terdiri dari 3 kamar tidur dengan 1 kamar tidur utama. Terdapat 2 kamar mandi yang salah satunya terletak di dalam kamar tidur utama.

Rumah susun tersebut diperuntukan jabatan eselon II di lingkungan kementerian, Eselon III, dan pejabat fungsional. Sedangkan untuk Menteri/pejabat tinggi negara hingga eselon I akan diberikan rumah tapak.

Setiap pejabat eselon yang menempati Rusun di IKN Nusantara juga memiliki spesifikasi yang berbeda. Misalnya untuk pejabat eselon II memiliki ukuran T.290. Karena cukup luas, untuk hunian ini akan dibangun 1,5 lantai, dengan setengah lantai ditingkat.

Sedangkan untuk hunian rusun milik pejabat eselon III dengan ukuran T.190 hanya terdiri satu lantai, dengan fasilitas yang dimiliki seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur utama, 3 ruang tidur, dapur, dan 2 KM.