Ini Pesan PUPR ke Vendor Proyek Pembangunan IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:34 WIB
Ini Pesan PUPR ke Vendor Proyek Pembangunan IKN
Pesan PUPR ke vendor proyek IKN. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pengadaan barang untuk kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal lebih banyak ke depannya.

Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menjelaskan misalnya untuk penyediaan hunian Rumah Susun (rusun) bagi ASN yang bakal berpindah kantor ke IKN.

 BACA JUGA:

Bukan hanya menyediakan sebuah bangunan, namun unit rusun tersebut bakal sudah dilengkapi oleh furnitur di dalamnya.

Oleh sebab itu, Iwan meminta kepada vendor yang nantinya mau mengisi kebutuhan-kebutuhan furnitur untuk mengisi hunian ASN itu tidak hanya menjual sebuah produk saja.

 BACA JUGA:

Tapi juga harus memberikan dukungan dalam hal pengaplikasiannya.

1 2
