Ini Pesan PUPR ke Vendor Proyek Pembangunan IKN

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pengadaan barang untuk kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal lebih banyak ke depannya.

Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menjelaskan misalnya untuk penyediaan hunian Rumah Susun (rusun) bagi ASN yang bakal berpindah kantor ke IKN.

Bukan hanya menyediakan sebuah bangunan, namun unit rusun tersebut bakal sudah dilengkapi oleh furnitur di dalamnya.

Oleh sebab itu, Iwan meminta kepada vendor yang nantinya mau mengisi kebutuhan-kebutuhan furnitur untuk mengisi hunian ASN itu tidak hanya menjual sebuah produk saja.

Tapi juga harus memberikan dukungan dalam hal pengaplikasiannya.