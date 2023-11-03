Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Progres Pembangunan Rumah Menteri di IKN Sudah 39%

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:33 WIB
Progres Pembangunan Rumah Menteri di IKN Sudah 39%
Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mencatat progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai sekitar 39%.

"Progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN Nusantara mencapai sekitar 39 persen," ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Iwan menambahkan, semua rumah tapak jabatan menteri sudah terbangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

Kementerian PUPR juga memprioritaskan produk dalam negeri untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN, seperti furnitur.

"Semua yang di IKN itu produk dalam negeri yang diutamakan," kata Iwan.

Sebagai informasi, sebanyak 36 unit rumah jabatan Menteri dibangun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di lokasi KIPP IKN.

Tepatnya di Persil 104 sebanyak 24 unit dan di Persil 105 sebanyak 12 unit lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitasnya. Proses pembangunan dimulai sejak 7 Desember 2022 lalu dan ditargetkan selesai awal Juni 2024.

Sebagai langkah penyesuaian desain bangunan terhadap kontur lahan yang ada serta untuk efisiensi cut and fill, maka rumah tapak jabatan menteri menggunakan

Ada dua tipe rumah jabatan Menteri yakni downslope sebanyak 11 unit dan upslope 25 unit, serta proses konstruksinya bisa selesai tepat waktu.

Telusuri berita finance lainnya
