HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Menghapus Akun Akulaku

Rio Adryawan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |07:34 WIB
Begini Cara Menghapus Akun Akulaku
Cara Hapus Pinjaman online Akun Akulaku (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTAAkulaku merupakan salah satu layanan pinjaman online (pinjol) yang memiliki proses cepat dan cukup mudah ketika masyarakat sedang membutuhkan uang.

Beberapa masyarakat merasa terbantu dengan adanya pinjaman di Akulaku, karena akulaku dianggap tidak begitu rumit untuk melakukan pendaftarannya hanya memerlukan ponsel dan identitas diri seperti KTP untuk mendaftar secara online.

Namun, perlu diingat bagi anda yang ingin meminjam uang di Akulaku penting untuk memperhatikan dan mematuhi aturan yang ada. Pasalnya, layanan ini akan bersikap tegas apabila ada nasabahnya yang tidak membayar tagihan tepat waktu.

Lalu bagaimana cara untuk menghapus akun Akulaku?

1. Menghapus Aplikasi

● Buka menu pengaturan pada ponsel,

● Cari aplikasi 'Akulaku'

● Pilih opsi 'Hapus Aplikasi'

● Pastikan akun sudah terhapus di aplikasi

