HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Luhut Buka-bukaan Alasan Berobat ke Singapura Dibanding di Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |12:38 WIB
Menko Luhut Buka-bukaan Alasan Berobat ke Singapura Dibanding di Indonesia
Luhut buka suara soal alasan berobat di Singapura (Foto: MPI)
JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal alasan berobat ke Singapura dibanding Indonesia. Dia pun kini sudah mulai mengalami pemulihan dari kondisi sakit yang dideritanya sejak satu bulan belakangan.

"Saya menyadari banyak pertanyaan yang muncul terkait mengapa saya tidak berobat di Indonesia, malah pergi ke Singapura," tulis Luhut melalui akun instragram resmi miliknya dikutip Sabtu (4/11/2023).

Luhut menjelaskan, sebetulnya pengobatan awal ketika dirinya sudah mulai merasakan sakit dilarikan ke RS Medistra dan RSPAD Gatot Subroto. Di sana Luhut mendapatkan penanganan awal.

Namun para keluarga dan rekannya, menyarankan Luhut untuk mendapatkan suasana baru yang membuat dirinya punya suasana baru untuk istirahat sejenak dari seluruh aktivitas dan pekerjannya. Sehingga Luhut bisa punya waktu yang lebih optimal untuk untuk beristirahat.

"Tawaran dari sahabat dan harapan keluarga agar saya mendapat lingkungan yang memungkinkan pemulihan lebih optimal, kemudian membawa saya dirujuk ke Singapura," sambungnya.

Benar saja, sesampainya di Singapura, Luhut bahkan tidak menyentuh ponsel yang di dalamnya juga banyak tugas-tugas dan informasi terkait pekerjaannya. Bahkan di Singapura Luhut hanya ditemani oleh tim dokter, satu orang ajudan, serta istri dan anaknya.

