Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Pinjol Butuh NPWP?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |22:01 WIB
Apakah Pinjol Butuh NPWP?
Apakah pinjol perlu NPWP (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah pinjol butuh NPWP? Beberapa perusahaan pinjaman online (pinjol) memiliki syarat yang perlu dipenuhi oleh nasabah saat pencairan dana.

Tidak semua orang yang mengajukan pinjaman online diterima. Penolakan dari pinjol bisa terjadi karena tidak memenuhi persyaratan sehingga pengajuan ditolak.

Lantas apakah pinjol butuh NPWP? jawabannya adalah penting karena salah satu syarat dari beberapa pinjol resmi. Adapun NPWP adalah dokumen asli yang dibutuhkan dalam mencairkan dana tunai secara cepat.

Berikut ini syarat mencairkan dana dari pinjol dilansir dari berbagai sumber:

1. Penuhi Persyaratan yang Diminta

Dalam mengajukan pinjaman online terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Umumnya syarat pinjaman online, yaitu usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 sampai 60 tahun, mempunyai pekerjaan yang dibuktikan dengan slip gaji, serta memiliki rekening bank.

Pastikan saat mengajukan pinjaman usia minimal dan maksimal yang telah ditetapkan pinjol terpenuhi. Kemudian, besaran gaji minimum yang ditetapkan oleh perusahaan pinjaman online.

Selain itu, isi formulir data pengajuan pinjaman online dengan lengkap, benar, dan sesuai identitas pribadi. Lalu, gunakan email dan nomor telepon yang valid agar pihak perusahaan pinjol mudah menghubungi Anda.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement