Apakah Pinjol Butuh NPWP?

JAKARTA - Apakah pinjol butuh NPWP? Beberapa perusahaan pinjaman online (pinjol) memiliki syarat yang perlu dipenuhi oleh nasabah saat pencairan dana.

Tidak semua orang yang mengajukan pinjaman online diterima. Penolakan dari pinjol bisa terjadi karena tidak memenuhi persyaratan sehingga pengajuan ditolak.

Lantas apakah pinjol butuh NPWP? jawabannya adalah penting karena salah satu syarat dari beberapa pinjol resmi. Adapun NPWP adalah dokumen asli yang dibutuhkan dalam mencairkan dana tunai secara cepat.

Berikut ini syarat mencairkan dana dari pinjol dilansir dari berbagai sumber:

1. Penuhi Persyaratan yang Diminta

Dalam mengajukan pinjaman online terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Umumnya syarat pinjaman online, yaitu usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 sampai 60 tahun, mempunyai pekerjaan yang dibuktikan dengan slip gaji, serta memiliki rekening bank.

Pastikan saat mengajukan pinjaman usia minimal dan maksimal yang telah ditetapkan pinjol terpenuhi. Kemudian, besaran gaji minimum yang ditetapkan oleh perusahaan pinjaman online.

Selain itu, isi formulir data pengajuan pinjaman online dengan lengkap, benar, dan sesuai identitas pribadi. Lalu, gunakan email dan nomor telepon yang valid agar pihak perusahaan pinjol mudah menghubungi Anda.