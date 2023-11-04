6 Cara Mencairkan Akulaku Paylater ke Rekening dengan Mudah

JAKARTA - Setidaknya ada 6 cara mencairkan Akulaku Paylater ke rekening dengan mudah. Beberapa langkah harus diperhatikan oleh nasabah yang ingin mendapatkan pencairan dana tunai dengan cepat.

Namun sebelumnya, Anda harus mengajukan limit kredit dan lolos verifikasi terlebih dahulu, setelah itu baru bisa menggunakannya.

Berikut tiga cara mencairkan Akulaku Paylater ke rekening dengan mudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Buka aplikasi Akulaku. Lakukan login menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya.

2. Masuk ke menu Keuangan. Pada halaman utama Akulaku, klik menu Keuangan, lalu pilih nominal pengajuan pinjaman dengan menekan opsi Pinjaman.