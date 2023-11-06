6 Produk Teknologi Israel yang Diboikot Dunia

Ilustrasi untuk produk teknologi Israel yang diboikot dunia (Foto: AP)

JAKARTA- Setidaknya ada 6 produk teknologi Israel yang diboikot dunia. Fenomena ini menjadi salah satu imbas dari serangan Israel yang membabi buta terhadap warga Palestina.

Melansir dari AP News, Senin (6/11/2023) Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan korban jiwa di Palestina sudah mencapai lebih dari 8.000 orang, di mana kebanyakan adalah perempuan dana anak di bawah umur.

Melihat banyaknya korban yang berjatuhan, masyarakat di seluruh dunia pun banyak geram dan melancarkan aksi boikot terhadap produk-produk Israel. Berikut 6 produk teknologi Israel yang diboikot dunia dilansir dari berbagai sumber.

6. Siemens

Melansir dari laman BDS Movement, Siemens merupakan usaha ilegal milik Israel yang berfokus pada pembangunan EuroAsia Interconnector di pemukiman Palestina.

Teknologi tersebut kabarnya akan langsung menghubungkan jaringan listrik Israel dengan Eropa. Proyek ini dibangun di atas pemukiman Palestina dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan listrik antara Israel dan Uni Eropa yang dihasilkan dari gas fosil.

5. HP

Selanjutnya ada merek HP yang tersohor sebagai penyedia laptop, ponsel, printer, dan lain-lain. Merek ini menyediakan dan mengoperasikan teknologi yang digunakan Israel untuk menjaga sistem apartheid, pendudukan, dan kolonialisme di pemukiman Palestina.