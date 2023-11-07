Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jaga Ekonomi RI, Jokowi Percepat Penyaluran KUR 2 Bulan ke Depan

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |15:45 WIB
Jaga Ekonomi RI, Jokowi Percepat Penyaluran KUR 2 Bulan ke Depan
MenkopUKM Teten Masduki bicara soal penyaluran KUR. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk dua bulan ke depan demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat.

“Dalam dua bulan ke depan, kita akan berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi, di mana pemerintah akan mengandalkan stimulus fiskal, salah satunya dengan mempercepat penyaluran KUR,” kata Menkop UKM Teten Masduki di Jakarta dikutip Antara, Selasa (7/11/2023).

Menteri Teten menjelaskan sejumlah strategi yang dilakukan di antaranya melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mendorong penyalur KUR yang penyerapannya masih rendah untuk memastikan target penyaluran KUR dapat tercapai sesuai komitmen yang ditetapkan.

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi sinergi penyaluran KUR dengan kebijakan antar kementerian/lembaga lain.

“Pemerintah berupaya melakukan relaksasi peraturan yang masih menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan di lapangan,” ucapnya.

Halaman:
1 2
