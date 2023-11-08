Kereta Cepat Whoosh Tersambung Transportasi Lain, Menhub Singgung Stasiun Karawang

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan konektivitas Kereta Cepat Whoosh dan transportasi lainnya di sejumlah stasiun sudah bagus.

Menhub menyebut stasiun Halim kini sudah terhubung dengan LRT Jabodebek dan juga Transjakarta. Kemudian untuk stasiun Padalarang juga sudah terkoneksi dengan KA Feeder untuk melanjutkan ke stasiun Bandung.

Sementara untuk stasiun Tegalluar kini sudah terkoneksi dengan sejumlah moda transportasi seperti shuttle bus menuju stasiun Cimekar, Commuter Line Bandung Raya dan Commuter Line Garut via stasiun Cimekar, BRT Trans Metro Pasundan, Damri, serta taksi konvensiona.

"Dari awal kan saya sudah ngomong, kalau Jakarta sudah oke, Padalarang sudah oke, Tegalluar butuh kita intensifkan," kata Menhub saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, dikutip, Rabu (8/11/2023).

Meski begitu, dia mengakui bahwa untuk Stasiun Karawang saat ini masih belum belum terkoneksi dengan sejumlah moda transportasi lainya.