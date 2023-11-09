Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SKD CPNS 2023 Digelar Hari Ini, Yuk Ikuti Tryout Gratis Hanya di Okezone

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |06:30 WIB
SKD CPNS 2023 Digelar Hari Ini, Yuk Ikuti Tryout Gratis Hanya di Okezone
SKD CPNS 2023 mulai digelar hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 dimulai hari ini, Kamis (9/11/2023). Pelaksanaan SKD ini diselenggarakan hingga 18 November 2023.

Ada sebanyak 304 titik lokasi dalam negeri dan 62 titik lokasi luar negeri dalam pelaksanaan tes SKD CPNS 2023 ini.

 BACA JUGA:

“Sesuai jadwal, pelaksanaan SKD bagi CPNS akan berlangsung hingga 18 November 2023, sedangkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi CPPPK akan berlangsung hingga 4 Desember 2023,” kata Wakil Ketua Pengarah Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2023, Haryomo Dwi Putranto di Kantor Pusat BKN, Selasa 7 November 2023.

Bagi peserta yang masih memiliki kesempatan untuk belajar bisa mengikuti tryout CPNS 2023 dari Okezone secara gratis.

 BACA JUGA:

Di mana peserta hanya perlu membuka link www.okezone.com melalui handphone atau laptop.

Serta peserta juga bisa akses melalui tautan ini https://cpns.okezone.com/.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
