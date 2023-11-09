Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

BRI Tumbuhkan Jiwa Wirausaha Melalui Presisi Preneur Expo

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |17:14 WIB
BRI Tumbuhkan Jiwa Wirausaha Melalui Presisi Preneur Expo
BRI gelar Presisi Preneur Expo (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA – Cara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menumbuhkan jiwa wirausaha melalui Presisi Preneur Expo. BRI berkolaborasi dengan Kepolisian RI menyelenggarakan kegiatan pembekalan kewirausahaan kepada anggota dan PNS Kepolisian RI bertajuk Presisi Preneur Expo.

Agenda tersebut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI Agus Noorsanto, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani.

Tidak hanya menghadirkan kemitraan dan waralaba, BRI juga menyiapkan rangkaian acara seperti coaching clinic dari professional/praktisi dan sharing session dari anggota Polri yang memiliki usaha. “BRI berkomitmen untuk mendukung anggota POLRI/ASN/Keluarga dan masyarakat luas untuk ‘Berani Wujudkan Mimpi’ dalam memulai usaha dengan memfasilitasi pinjaman BRIguna.

Terkait hal ini, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur/kewirausahaan bagi anggota Polri/ ASN/Keluarga dalam mempersiapkan masa pensiun yang lebih produktif. “Selain itu, Presisi Preneur Expo juga bertujuan untuk dapat mengakselerasi serta mendukung UMKM untuk lebih berkembang,” katanya.

Mengundang lebih dari 40 nasabah BRI yang bergerak di bidang kemitraan dan waralaba, BRI memberikan dukungan berupa modal usaha melalui pinjaman BRIguna Karya bagi anggota POLRI/ ASN/ Keluarga yang akan memulai usaha.

Seperti diketahui, BRIguna Karya adalah fasilitas pinjaman dari BRI yang diberikan ke anggota dan PNS pada Kepolisian RI dengan sumber pembayaran dari penghasilan tetap seperti gaji. Jangka waktu pinjaman BRIguna Karya hingga 15 tahun atau masa jatuh tempo pinjaman sampai dengan masa persiapan pensiun (MPP).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
