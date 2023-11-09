Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pembangunan IKN Nusantara Pakai Konsep Forest City dan Smart City

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |20:47 WIB
Pembangunan IKN Nusantara Pakai Konsep <i>Forest City</i> dan <i>Smart City</i>
Pembangunan IKN Nusantara (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTAIKN Nusantara dibangun dengan desain kota forest city dan smart city. Konsep pembangunan itu sudah mulai diimplementasikan otoritas. Forest city atau kota hutan berkelanjutan di IKN Nusantara diyakini akan menjadi Ibu Kota Negara yang pertama di dunia.

Tercatat, hanya 25% dari area Nusantara yang akan dibangun, sedangkan 75% sisanya akan menjadi area hijau, termasuk 65% area tersebut tetap sebagai hutan tropis.

Sementara itu, konsep smart city akan membuat IKN menjadi kota yang sehat, efisien, produktif, bersahabat bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda, serta menyediakan layanan keamanan, kesehatan, dan pendidikan yang dapat menjadi pusat inovasi global.

“Kita akan membangun IKN yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, mewujudkan kota hutan, smart city, kota modern, dan berkelanjutan, serta memiliki standar internasional," ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kemenkominfo, Septriana Tangkary, Kamis (9/11/2023).

Dia menjelaskan visi ‘Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable’ dalam pembangunan IKN diterjemahkan melalui pengembangan kota yang berdampingan dengan alam melalui konsep forest city serta smart and intelligent city.

Karena itu, IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi kota yang mengedepankan inklusi sosial dan modern dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Halaman:
1 2
