Pembangunan IKN Langkah Strategis Indonesia Jadi Negara Maju

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara merupakan langkah strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Pemindahan ke IKN Nusantara ini sebagai prasyarat supaya Indonesia masuk dari negara berkembang menjadi negara maju. Ini merupakan langkah untuk menjadi negara maju," ujar Juru Bicara OIKN Troy Pantouw dalam seminar daring yang diikutip Antara di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Menurut Troy, berbicara mengenai IKN Nusantara maka pemindahan ibu kota negara sudah direncanakan sejak era Presiden Pertama RI Soekarno dan kemudian di era Presiden RI Joko Widodo terwujud.

Pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif atau melibatkan semua komponen masyarakat.

Pemindahan ibu kota negara ke Indonesia bagian tengah dapat menjadi katalis bagi distribusi ekonomi yang lebih adil, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang jauh lebih baik dibandingkan saat ini.