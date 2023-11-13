Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Daftar Pinjol yang Langsung Cair dan Aman

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |07:00 WIB
Berikut Daftar Pinjol yang Langsung Cair dan Aman
Pinjaman Online yang Aman (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) merupakan salah satu solusi dari cara meminjam uang secara online yang sedang populer di Indonesia.

Sebab hanya dengan bermodalkan KTP, beberapa pinjol bisa dapat langsung menyetujui pengajuan pinjaman tersebut.

Namun, tetap harus hati-hati pada tawaran pinjaman uang yang ditawarkan.

Berikut rekomendasi pinjol yang langsung cair serta aman :

1. Adakami

Adakami merupakan pilihan pinjaman online langsung cair dengan mudah. Aplikasi ini sudah berizin resmi dari OJK dengan nomor KEP-128/D0.05/2019.

Adakami menawarkan pinjaman mulai dari Rp500 ribu hingga Rp8 juta dengan tenor 14, 21, atau 28 hari.

2. Kredivo

Kredivo merupakan aplikasi populer di kalangan masyarakat karena bunganya yang tergolong rendah dan produknya yang variatif.

Kredivo menawarkan layanan cicilan belanja, pembayaran tagihan, program cashback, rewards, dan referral yang menguntungkan.

Baca Selengkapnya: 10 Pinjaman Rp500 Ribu Langsung Cair

