HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Reset HP Bisa Menghilangkan Data Pinjol?

Rio Adryawan , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |22:01 WIB
A
A
A

JAKARTA – Apakah reset HP bisa menghilangkan data pinjol? Hal tersebut akan diulas secara lengkap dalam artikel ini.

Belakangan ini pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu cara cepat bagi masyarakat dalam mendapatkan uang secara cepat. Apalagi pinjol kini sudah dapat ditemukan di berbagai media sosial secara mudah.

Beberapa masyarakat menggunakan layanan pinjol untuk memenuhi kebutuhan hidup, membayar cicilan properti, membayar cicilan kendaraan, dan lain-lain.

Namun, bagi masyarakat yang meminjam uang sangat penting untuk menaati ketentuan aturan pinjol. Salah satunya yakni membayar dengan tepat waktu sesuai kesepakatan awal.

Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk memperhatikan keamanan data pribadi di HP yang digunakan saat menggunakan layanan pinjol. Ada beberapa masyarakat yang khawatir HP nya diretas oleh pihak pinjol.

Lantas apakah reset HP bisa menghilangkan data pinjol?

