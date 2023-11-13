Apakah KTP Bisa Digadaikan di Pegadaian?

Apakah KTP Bisa Digadaikan di Pegadaian. (Foto :Okezone.com)

JAKARTA – Apakah KTP bisa digadaikan di Pegadaian? Di masyarakat yang sedang butuh uang tentu mencari cara salah satunya menggadaikan barang.

Gadai adalah dana yang didapatkan oleh nasabah sebuah perusahaan gadai setelah menjaminkan barang bergerak yang mereka miliki kepada perusahaan tersebut.

Pegadaian adalah salah satu jenis industri keuangan non bank yang memberikan pinjaman dengan persyaratan utama menyerahkan barang-barang yang akan digadaikan.

Namun apakah KTP bisa digadaikan di pegadaian.

Dikutip dari Okezone berikut penjelasanya, Senin (13/11/2023).

Pegadaian merupakan salah satu tempat untuk menggadaikan barang dan alternatif untuk meminjam uang secara cepat. Syarat untuk melakukan Pegadaian yaitu menyiapkan kartu identitas berupa KTP dan membawa barang yang ingin digadaikan.

Berikut barang-barang yang bisa digadaikan dengan syarat KTP :

-Emas

Emas merupakan komoditas berharga yang bersifat universal. Jenis-jenis emas yang bisa digadaikan antara lain, yaitu koin emas, emas batangan, perhiasan emas, atau emas dinar.