HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pekerjaan Papa Muda Satria Mahathir

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |07:05 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Papa Muda Satria Mahathir
Ternyata Ini Pekerjaan Papa Muda Satria Mahathir. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip pekerjaan Satria Mahathir seorang Papa Muda yang mengklaim tiduri 28 perempuan. Kira-kira apa pekerjaan yang digelutinya?

Satria Mahathir tengah menjadi sorotan publik di sejumlah media sosial. Pasalnya dirinya viral usai dalam podcastnya yang mengakui berhubungan dengan 28 wanita.

Selain itu, Satria juga menyampaikan ketidakpuasannya terhadap perempuan yang menggunakan ponsel Android. Hal ini pun menimbulkan respon negatif dari sejumlah netizen di Tanah Air.

Adapun hal tersebut, Satria Mahathir akrab disapa Pupa memiliki latar belakang keluarga yang terbilang kontroversial, terutama dengan perceraian orangtuanya pada tahun 2015 setelah ibunya menggugat cerai akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
