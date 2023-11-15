Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

15 Provinsi di RI Jadi Daerah Produksi Tembakau Terbanyak, Ini Daftarnya

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |21:02 WIB
15 Provinsi di RI Jadi Daerah Produksi Tembakau Terbanyak, Ini Daftarnya
Daftar provinsi terbanyak produksi tembakau. (Foto: MPI)
JAKARTA - Badan Pusat Statistika (BPS) menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2022 Indonesia telah memproduksi tembakau sebanyak 225.6 ribu ton dari 15 provinsi.

Pada tahun 2022, produksi tembakau nasional mencapai sekitar 99,7% dimana yang berasal dari perkebunan rakyat.

Perkebunan rakyat tersebut merupakan perkebunan yang dikelola masyarakat dengan skala usaha kecil atau usaha rumah tangga.

Dikutip dari akun Instagram resmi @kementerianpertanian pada, Rabu (15/11/2023) menyebutkan ada 5 provinsi yang menjadi pusat produksi tembakau di Indonesia sepanjang tahun 2022 diantaranya Jawa Timur (100.553 ton), Nusa Tenggara Barat (55.713 ton), Jawa Tengah (53.653 ton), Jawa Barat (8.836 ton), dan Aceh (2.049 ton).

Oleh karena ini, produksi tembakau terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2022 diperoleh dari provinsi Jawa Timur dengan total produksi 100.553 ton atau sekitar 44,6% dari total produksi nasional yang berasal dari 15 provinsi.

