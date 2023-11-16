Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kebutuhan Minyak sampai 2 Juta Barel/Hari di 2030, RI Bakal Impor?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |08:26 WIB
Kebutuhan Minyak sampai 2 Juta Barel/Hari di 2030, RI Bakal Impor?
Kebutuhan Minyak RI Diprediksi 2 Juta Barel/Hari. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan kebutuhan minyak nasional pada 2030 mencapai 2 juta barel per hari. Padahal target lifting minyak mencapai RI baru 1 juta barel per hari pada tahun tersebut.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan minyak, pemerintah diperkirakan mengimpor minyak supaya memenuhi kebutuhan 2 juta barel per hari.

Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengungkapkan, meningkatkanya kebutuhan minyak seiring terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Dan kita yakin bahwa pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Artinya itu equal dengan kebutuhan energi termasuk juga minyak dan gas dari tahun ke tahun itu akan meningkat. Bahkan forecast dari dewan energi nasional tahun 2030 mungkin kebutuhan kita sekitar 2 juta barel," terangnya alam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Adapun untuk saat ini, Indonesia mengonsumsi minyak 1,3 juta barel per hari. Sedangkan yang mampu diproduksi di dalam negeri hingga semester I 2023 baru sekitar 615,5 ribu barel per hari. Oleh sebab itu, untuk memenuhi gap tersebut maka Indonesia kini mengimpor minyak 700 ribu barel per hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165385/sumur_minyak-vClb_large.png
Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Jadi Pembelajaran, Jangan Ada Korban Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/455/3156078/bahlil-FKiI_large.jpg
Sumur Minyak Masyarakat Dilegalkan, Bisa Raup Rp2 Juta per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151008/minyak-xiPZ_large.jpg
5 Negara Arab Penghasil Minyak Bumi Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151074/bahlil-qKnV_large.jpg
Bahlil Umumkan Aturan Legalisasi Sumur Minyak Rakyat 2 Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149687/minyak-boB3_large.jpg
Adu Sumber Kekayaan Minyak Bumi Iran dengan AS, Siapa Paling Kaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149681/selat_hormuz-H0Zm_large.jpg
Ini Dampak Ekonomi jika Selat Hormuz Resmi Ditutup Iran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement