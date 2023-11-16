Kawasan IKN Nusantara Dipenuhi Lumpur, Bagaimana Pengerjaan Proyek?

JAKARTA - Kawasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dipenuhi banyak lumpur, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah setempat pada Rabu (15/11/2023) malam tadi.

Pantauan MNC Portal, di sepanjang akses jalan utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara dipenuhi banyak lumpur.

Campuran air dan tanah itu berasal dari sisa galian tanah dan beberapa bukit yang sempat diratakan melalui alat berat.

Kendati perkara lumpur tidak membuat pengerjaan proyek berhenti begitu saja, namun kondisi tersebut harus diperhatikan karena menyangkut keselamatan para pekerja fisik di lokasi.

Projek Manajer Pembangunan Kantor Kemenko, Annas Maghfuri mengaku, cuaca kerap menjadi kendala bagi para pekerja proyek di lapangan, lantaran sudah masuk musim penghujan. Namun begitu, perkara itu masih bisa diatasi.

“Untuk kendala di lapangan mungkin di bulan ini lebih ke cuaca ya karena saat ini cuaca sering ujan dan padat paket pekerjaannya di IKN ini antara paket satu dan lainnya,” ujar Annas saat ditemui di lokasi IKN Nusantara, Kamis (16/11/2023).

“Ini semua kerja bareng jadi lebih banyaknya terkait terjadi kles-kles terkait dengan area, ujan dan jalan becek, seperti itu,” bebernya.

Menurutnya, hujan yang meninggalkan banyak lumpur bukan persoalan besar dan masih bisa ditangani. Sehingga konstruksi bangunan dan sejumlah infrastruktur pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan akan tetap berjalan.