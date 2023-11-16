Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jajal ke IKN Naik Kapal Kecil

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:24 WIB
Jajal ke IKN Naik Kapal Kecil
Jajal ke IKN Naik Kapal. (foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur sedang dibangun. Akses ke sana beragam, salah satunya bisa ditempuh melalui jalar laut dengan menggunakan speed boat atau kapal kecil.

MNC Portal Indonesia (MPI) pun berkesempatan menjajal jalur tersebut dari Pelabuhan Semayang di teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Bersama Tim PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berangkat ke IKN dengan speed boat dari Pelabuhan Semayang ke Jembatan Pulau Balang.

Perjalanan dari Pelabuhan Semayang dimulai pukul 08.00 dan tiba di Jembatan Pulau Balang pukul 09.00 WIT. Artinya, waktu yang dihabiskan dalam perjalanan kurang lebih 1 jam.

Untuk diketahui dermaga di Pulau Balang yang dipakai untuk sandar speed boat bukan pelabuhan komersial. Akses atau fasilitas tersebut hanya digunakan oleh pekerja proyek Jalan Tol IKN-Balikpapan.

Kendati begitu, ada pilihan Dermaga lain yakni Cita Sabut. Dermaga itu masih berstatus privat akses dari perusahaan kayu, PT ITCI Hutani Manunggal.

Dalam perjalanan menelusuri Teluk Balikpapan, tim disuguhkan pemandangan menarik, termasuk Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan dua wilayah di Kalimantan Timur yakni Penajam Paser Utara dan Balikpapan.

Jembatan Pulau Balang sendiri rampung dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2022 lalu. Jembatan itu nantinya menjadi jalur utama angkutan logistik dan akses utama ke IKN Nusantara.

Halaman:
1 2
