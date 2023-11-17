Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Pengusaha Indonesia Masih Sedikit, Bisa Jadi Negara Maju 2045?

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |17:33 WIB
Jumlah Pengusaha Indonesia Masih Sedikit, Bisa Jadi Negara Maju 2045?
Jumlah pengusaha Indonesia masih sedikit. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia pada tahun 2045 ditargetkan menjadi negara maju. Salah satu syarat menjadi negara maju adalah rasio usaha harus mencapai 12%.

Namun hingga saat ini rasio usaha Indonesia masih terpaut jauh dari target baru mencapai 3,47%.

 BACA JUGA:

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan diperlukan kolaborasi agar rasio usaha tersebut bisa terus ditingkatkan.

"Salah satu syarat jadi negara maju adalah tingkat rasio usaha mencapai 12%, Saat ini rasionya capai 3,47%. Saat ini pengembangan wirausaha berfokus ke inovasi yang menjadi salah satu kunci dalam menghadapi tantangan transformasi tren dunia yang cukup cepat," ungkap Arif dalam diskusi media di Kementerian Koperasi dan UKM, Jumat (17/11/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, inovasi merupakan satu hal yang diperlukan oleh para pelaku UMKM untuk bisa berkembang lebih jauh dan naik kelas.

